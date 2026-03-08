Un exrapero arrasa en las elecciones generales de Nepal, impulsado por la 'generación Z'

Según los datos oficiales de la Comisión Electoral, hasta la mañana de este domingo, la formación emergente ya se ha asegurado 106 de los 165 escaños de elección directa y lidera el escrutinio en otros 19.

A esto se suma que el RSP acapara más del 50 % de los votos en el bloque de representación proporcional (110 escaños), lo que le garantiza superar holgadamente la barrera de los 138 asientos necesarios para la mayoría absoluta en un Parlamento de 275 miembros.

Con el Gobierno ya asegurado, las proyecciones apuntan a que el partido de Balen Shah podría alcanzar los 190 escaños una vez concluya el recuento en los próximos días, que le otorgaría una mayoría de dos tercios, inédito en Nepal desde las elecciones generales de 1959.

Desde la abolición de la monarquía en 2008, Nepal ha estado sumido en una inestabilidad política, marcada por un incesante baile de alianzas entre los mismos líderes tradicionales, que se han intercambiado el poder sin lograr agotar una sola legislatura completa.

La 'generación Z' y los votantes urbanos utilizaron las plataformas digitales para sortear a los medios tradicionales y organizar una movilización masiva, convirtiendo el mensaje anticorrupción del exrapero en un fenómeno viral que el año pasado expulsó del poder a los partidos clásicos, dejando a la nación del Himalaya bajo un gobierno interino.

El ascenso del RSP ha dejado bajo mínimos al Congreso Nepalí, la formación más antigua del país, que apenas ha logrado 15 representantes directos.

Destaca el revés del ex primer ministro y líder del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado o CPN-UML), K.P. Sharma Oli, quien perdió su escaño directo frente al propio Shah.

La criba en las urnas también ha expulsado del Parlamento al presidente del Congreso Nepalí, Gagan Thapa, y al único multimillonario del país convertido en político, Binod Chaudhary.

Entre la vieja guardia, solo el exlíder maoísta y antiguo primer ministro Pushpa Kamal Dahal, alias 'Prachanda', parece mantener su escaño, con seis representantes asegurados para su formación.

El ex comisionado jefe electoral, Bhoj Raj Pokharel, declaró al diario local Kantipur que el resultado representa una "erupción de la frustración pública largamente reprimida", y atribuyó el hundimiento de los líderes a décadas de un "juego de las sillas" en el poder.

"Nepal está experimentando una ola de cambio para alejarse del control de los viejos partidos. La verdadera pregunta es si los nuevos líderes podrán entender esta ola y sostenerla", valoró por su parte el experto constitucional Bipin Adhikari.