Unos 7.700 franceses en Oriente Medio se han registrado para ser repatriados

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, que dio esa cifra este domingo en una entrevista a la emisora France Info, precisó que los vuelos fletados u organizados por el Gobierno con aviones comerciales o militares han llevado a Francia a 880 personas, el último de los cuales aterrizó esta tarde.

Confavreux, que anticipó que "habrá otros vuelos en los próximos días", estimó en 3.500 los franceses que han podido regresar a su país con vuelos comerciales, que es donde están poniendo más esfuerzos porque permitirían acelerar las operaciones.

Entre los que se han manifestado durante estos días sobre que querían volver a Francia hay 5.000 que se consideran prioritarios por "vulnerables", básicamente personas mayores, enfermos y familias con niños.

En Oriente Medio viven unos 400.000 franceses, sobre todo en Israel (221.000 registrados), Emiratos Árabes Unidos (64.000) y en los territorios palestinos (38.000), y cuando Estados Unidos e Israel empezaron los ataques contra Irán también había 40.000 franceses de paso.

Francia hace pagar 350 euros a las personas a las que repatría en los vuelos oficiales, un precio que no cubre los costos y que está muy por debajo de los billetes en las compañías comerciales.