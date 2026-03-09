A 2 meses de Eurovisión, dimite el director de la televisión ORF por supuesto acoso sexual

En un comunicado, el consejo del ente señala que ha recibido una denunciada de una empleada de ORF, quien asegura haber sido víctima de acoso sexual por parte de Weissmann en el año 2022.

El propio directivo, al frente del ente público desde 2022, rechazó a través de su abogado las acusaciones en su contra y habló de una "reacción desproporcionada".

Según el abogado, Weissmann "fue informado por el consejo de que una empleada le acusa de haber tenido un comportamiento inapropiado al inicio de su mandato como director general (en 2022)".

"El consejo le concedió un plazo de pocos días para declarar su dimisión, a pesar de que mi representado negó las acusaciones y no se llevó a cabo una revisión de fondo de las mismas", explicó el letrado.

"Hasta el día de hoy a Weissmann no se le ha comunicado con exactitud el contenido de los hechos alegados. Sin embargo, para evitar daños a la empresa, dimitió el domingo, 8 de marzo de 2026, con efecto inmediato, de su cargo como director general", concluyó el abogado del dimitido director general.

La actual directora de la radio de ORF, Ingrid Thurnher, una conocida periodista con una larga trayectoria en la corporación, asumirá de forma interina la dirección del ente público, cuyo consejo tenía previsto elegir en verano próximo un nuevo responsable máximo o confirmar a Weissmann en su cargo.

El consejo de ORF prometió en un comunicado un "esclarecimiento rápido y transparente" de lo sucedido.

ORF organiza la 70 edición del Festival de Eurovisión a mediados de mayo en Viena, el concurso musical más grande del mundo, boicoteado este año por España y otros cuatro países por la participación de Israel.