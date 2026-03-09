Al menos un muerto, dos atrapados y un herido tras colapso de edificio en Ciudad de México

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- Al menos una persona murió, dos permanecen atrapadas y otra más se encuentra hospitalizada tras el colapso de un edificio que estaba en proceso de demolición en una esquina de la Calzada de Tlalpan, en el centro de la Ciudad de México, según informaron autoridades.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana, Myriam Urzúa, informó a medios que una persona fue encontrada debajo de los escombros, tras alrededor de cuatro horas de labores de rescate luego del derrumbe ocurrido alrededor de las 14:00 hora local (21:00 GMT).

Otras dos personas continúan sin ser localizadas, mientras que un trabajador permanece hospitalizado tras haber sido rescatado poco después del colapso.

En un mensaje previo, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, informó que el trabajador rescatado fue trasladado a un hospital con "politraumatismos" y explicó que el inmueble era una propiedad privada que estaba siendo demolida debido a daños estructurales ocasionados por los sismos de 1985 y 2017.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó en una tarjeta informativa que el incidente se produjo "debido a un colapso no controlado", en el que inicialmente cuatro personas quedaron atrapadas y una fue rescatada poco después del derrumbe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había reportado el rescate de dos personas del edificio destruido.

Urzúa añadió que los trabajadores se encontraban realizando labores de demolición en el tercer nivel del inmueble cuando ocurrió el colapso.

Las autoridades indicaron que decenas de trabajadores de una empresa privada se encontraban en el inmueble y en la zona al momento del derrumbe y quienes fueron evacuados tras el accidente.

En total, señalaron que 57 personas fueron evacuadas de la zona.

Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los escombros con apoyo de binomios caninos y maquinaria ligera, mientras mantienen acordonada la zona en el centro de la ciudad.

Brugada rechazó que el accidente tenga relación con las obras asociadas al Mundial que se realizan a unos pasos del edificio sobre la Calzada de Tlalpan, una de las principales vías que atraviesa la capital de norte a sur y conduce al Estadio Banorte (antes Azteca), donde el 11 de junio se inaugurará el torneo.

A lo largo de más de 30 kilómetros, en Tlalpan, el Gobierno capitalino construye un parque elevado peatonal y la ciclovía 'La Gran Tenochtitlán', un proyecto que también incluyó la renovación de banquetas y la instalación de jardineras.

Algunos habitantes dijeron a medios locales haber observado incidentes en otras obras cercanas y denunciaron que los trabajos avanzan con prisa a menos de 100 días del inicio del Mundial —que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá—, lo que, según afirmaron, ha provocado vibraciones constantes en la zona.