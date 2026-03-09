Alemania reitera que debe ser el pueblo iraní el que elija a su líder

"Hemos subrayado repetidamente que el pueblo iraní debería tener la decisión sobre su propio futuro y, sobre todo, la decisión acerca de quién ejerce el liderazgo político del país y quién determina el destino político del país", señaló en una rueda de prensa ordinaria el portavoz de Exteriores Josef Hinterseher.

"Y eso no ha ocurrido en el pasado. Y tampoco ocurre en este caso", añadió.

Para el Gobierno alemán "está claro" que, con la elección de Mojtada Jameneí, lo más probable es una continuidad del régimen anterior encabezado por su padre, quien gobernó el país con puño de hierro durante 37 años.