Anthropic demanda al Gobierno de EE.UU. por designar como riesgo nacional a la empresa

En la querella, interpuesta en un tribunal federal de California, la compañía afirmó que Anthropic se fundó sobre la convicción de que los servicios de IA deben usarse para maximizar "los resultados positivos para la humanidad" y ser "seguros y responsables".

"Anthropic presenta esta demanda porque el Gobierno federal ha tomado represalias contra la empresa por expresar ese principio", apuntó la tecnológica, creadora del asistente de IA Claude.

El pulso entre Anthropic y el Pentágono, que se saldó la semana pasada con un veto a las contrataciones de la empresa a nivel federal, se centró en las condiciones que la firma de IA ponía para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas.

La empresa se convirtió así en la primera compañía estadounidense en ser designada como riesgo nacional, una calificación que, por lo general, se limita a adversarios extranjeros.

En la demanda presentada hoy, Anthropic incide en que el presidente Trump vetó el uso de su tecnología pese a que el Departamento de Guerra había aceptado previamente los requisitos de la empresa.

Según la compañía, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, le envió una misiva tras la decisión del mandatario en la que afirmó que la medida era "necesaria para proteger la seguridad nacional".

"Estas medidas no tienen precedentes y son ilegales. La Constitución no permite al Gobierno usar su poder para castigar a una empresa por su discurso", aseguró.

Además, apuntó que el Gobierno ya está cancelando contratos con Anthropic y que los acuerdos con entidades privadas también están en duda, "lo que pone en peligro cientos de millones de dólares a corto plazo".

Aparte de esos daños económicos inmediatos, "la reputación de Anthropic y las libertades fundamentales de la Primera Enmienda están siendo atacadas", señaló.

La tecnológica pide al tribunal que anule la orden de Trump y que la declare "arbitraria" y "contraria al derecho constitucional".