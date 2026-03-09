António José Seguro promete esforzarse para detener el "frenesí electoral" en Portugal

"La experiencia del pasado reciente de ciclos electorales de dos años no es deseable. Haré todo lo posible para detener este frenesí electoral", señaló Seguro en su discurso ante la unicameral Asamblea de la República, tras jurar el cargo en sustitución de Marcelo Rebelo de Sousa después de 10 años en el poder.

Consideró que el país necesita en este momento "un compromiso claro" para que quede garantizada la estabilidad democrática, haya previsibilidad en las políticas públicas y exista capacidad de gobernar con un enfoque en las respuestas urgentes y las reformas estructurales.

Seguro apuntó que ahora se abre un nuevo ciclo de tres años sin elecciones nacionales y que con ello "Portugal tiene una oportunidad de oro" para que los partidos, el Parlamento y el Gobierno encuentren soluciones duraderas.

"No hablo de consensos artificiales -indicó-. No habla de eliminar diferencias ideológicas, hablo de madurez democrática, pretendo que se coloque el interés nacional por encima de la lógica del corto plazo y de los intereses electorales. Este compromiso no es contra la democracia, es por la democracia".

Como presidente, anticipó que hará todo "para promover el diálogo e incentivar los entendimientos entre los diferentes responsables políticos".

Y reiteró que no ve que un hipotético rechazo en el Parlamento a la propuesta de Presupuestos del Estado que presente el Gobierno tenga que suponer de forma automática la disolución de la unicameral Asamblea de la República y la convocatoria de elecciones, como ha ocurrido con Rebelo de Sousa.

"Las legislaturas están para cumplirlas y todos debemos asumir esa responsabilidad, tanto el Gobierno como las oposiciones", remarcó.

Abogó por la estabilidad no como fin, sino para que haya cambios.

"Creemos en la solidez de las instituciones y en la resiliencia de nuestros sistemas de valores, es un error. En un instante, estos pilares se desmoronan", advirtió Seguro, quien avisó de que Portugal no es inmune a esos riesgos y que él "bajo ninguna circunstancia" permitirá que se crucen líneas rojas.

"El cuidado de la democracia se ha convertido en estos nuevos tiempos en una tarea urgente a la que el Presidente de la República se dedicará por función y por convicción", destacó.

Por otro lado, adelantó que va a hacer todo lo posible para garantizar que mejor la calidad de vida de los portugueses y apuntó que estará en su empeño que mejor el acceso a la sanidad pública.

En ese sentido, indicó que va a invitar en breve a los partidos para iniciar los trabajos para lograr un compromiso que garantice el acceso a la atención sanitaria.

Dijo que le gustaría que un compromiso de esa clase se alcance en otros ámbitos como el acceso a la vivienda, la creación de oportunidades para los jóvenes, una justicia más rápida, un estado más eficiente y mejores salarios con criterios de igualdad, para poner fin a la discriminación salarial "inaceptable" contra las mujeres portuguesas.

Seguro fue ovacionado en varios momentos por los asistentes a la ceremonia, pero el clamor más largo llegó al final de sus palabras, cuando los presentes se pusieron de pie y le aplaudieron durante cerca de un minuto.