António José Seguro renueva la voluntad de un destino compartido con España ante Felipe VI

"La relación entre Portugal y España ha demostrado que es posible construir convergencias duraderas cuando prevalece la voluntad de un destino compartido. Voluntad que aquí renuevo en nombre de Portugal", dijo Seguro.

El mandatario luso saludó al inicio de su alocución al rey de España: "Su presencia nos honra y refuerza los lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación que unen Portugal y España", señaló.

"Sé que ambos preferimos los caminos a las fronteras, sinergias que unan territorios, aproximen personas y transformen la vecindad en una relación de amistad y cooperación", apuntó Seguro.

Felipe VI lo escuchó, se llevó la mano al corazón sonriendo y aplaudió cuando Seguro terminó de pronunciar esas palabras.

El exministro socialista juró este lunes el cargo como presidente de Portugal sobre la Constitución y ante el hemiciclo, en sustitución de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el cargo.

Aparte de Felipe VI, asisten a la ceremonia cinco jefes de estado de países lusófonos: Los presidentes de Angola, João Lorenço; Cabo Verde, José Maria Neves; Mozambique, Daniel Chapo; Santo Tome y Príncipe, Carlos Vila Nova; y de Timor Oriental, José Ramos-Horta.

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones).

Tras la ceremonia en el Parlamento, está previsto que Seguro se dirija al Monasterio de los Jerónimos para colocar una corona de flores junto a la tumba del poeta portugués Luiz Vaz de Camões, símbolo de la identidad nacional y la lengua lusa.

Posteriormente, irá al Palacio de Belém para abrir sus jardines al público y después tendrá un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa.

Está programado que cierre el día con una ceremonia para condecorar a Rebelo de Sousa en el Palácio da Ajuda.