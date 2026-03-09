Australia enviará apoyo militar defensivo al golfo Pérsico tras ataques iraníes

Un total de 85 efectivos militares partirán este mismo martes desde Australia y se espera que estén operativos antes de finales de semana, confirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una rueda de prensa.

El despliegue tendrá inicialmente una duración de cuatro semanas y se realizará en el marco de la "defensa colectiva" de los países del Golfo e incluirá el envío de un avión de vigilancia E-7A Wedgetail a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objetivo de reforzar la protección del espacio aéreo regional.

Según explicó el mandatario, la aeronave cuenta con capacidades de reconocimiento de largo alcance que permitirán supervisar y contribuir a la defensa del espacio aéreo sobre el golfo.

"La primera prioridad de mi Gobierno es y siempre será mantener a los australianos a salvo", afirmó Albanese al anunciar la medida.

Además del envío del avión de alerta temprana, Camberra proporcionará a EAU misiles aire-aire de alcance medio para reforzar su capacidad defensiva.

El ministro de Defensa, Richard Marles, subrayó que la participación australiana no implicará acciones ofensivas contra Irán y que se trata de armas defensivas, orientadas a "proteger a los países del Golfo".

Marles añadió que la misión será similar a operaciones recientes del Wedgetail en Europa, donde la aeronave fue desplegada en apoyo a la defensa de Ucrania frente a Rusia.

Por su parte, la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, advirtió de que los ataques iraníes contra países vecinos se intensificaron durante la noche y recomendó a los ciudadanos australianos que se encuentren en la región que abandonen la zona si les es posible.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 115.000 australianos residen actualmente en Oriente Medio, incluidos unos 24.000 en los EAU.