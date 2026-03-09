Autoridades liberan a jóvenes mariachis mexicanos retenidos por migración en Texas

La liberación tuvo lugar hoy, según informaron los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes estuvieron denunciando la situación de la familia, originaria de San Luis Potosí.

"Estamos agradecidos por la liberación de la familia Gámez-Cuéllar y no descansaremos hasta que liberen a todos", señaló Castro en una publicación de su cuenta de la plataforma X.

Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Caleb Gámez-Culler, de 14, a quienes su talento musical llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes el año pasado, fueron arrestados junto a sus padres y su hermano menor a finales de febrero.

La familia, originaria de San Luis Potosí en México y en EE.UU. desde 2023, fue trasladada al centro de detención de Dilley, en las afueras de San Antonio, conocido por las denuncias de condiciones inadecuadas y falta de acceso a servicios médicos.

El hijo mayor, Antonio, fue separado de sus padres y sus hermanos, ya que las autoridades lo enviaron el centro de detención de Raymondville, en el sur de Texas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto con su hermano Caleb, formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonada a nivel estatal.

La familia Cuéllar entró a EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera de EE.UU. e iniciar su proceso para solicitar asilo.

Su detención tuvo lugar en febrero de este año durante una cita de presentación con el Servicio de Aduanas y Control Migratorio (ICE, en inglés), según señaló el diario The New York Times.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE.UU. mantuvo retenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores y comida y agua en mal estado, según han denunciado abogados de inmigración a EFE.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.