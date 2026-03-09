Azerbaiyán restablece el transporte de carga con Irán tras una conversación entre líderes

“Bakú ha levantado las restricciones al transporte de carga entre Azerbaiyán e Irán, incluido el tránsito a través del territorio azerbaiyano”, informó el Gobierno del país caucásico en un comunicado.

Además, también se reanudarán este lunes los vuelos entre Bakú y el exclave azerbaiyano de Najicheván, interrumpidos tras un ataque con drones en esta autonomía.

Azerbaiyán informó el domingo por la noche de una llamada telefónica de Pezeshkian a Aliyev para rebajar las tensiones surgidas tras el ataque con drones, que dejó cuatro heridos en Najicheván e hizo que Bakú pusiera en alerta sus fuerzas armadas.

Según la Presidencia azerbaiyana, el líder iraní aseguró a Aliyev que Teherán no es responsable del lanzamiento de drones contra Najicheván.

Pezeshkian también agradeció a su par azerbaiyano por visitar la embajada iraní y expresar sus condolencias por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

Aliyev anunció previamente planes de retirar a sus diplomáticos de Irán tras el incidente en Najicheván, que calificó de “acto terrorista”.