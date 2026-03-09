Baréin informa de la muerte de una persona en un ataque de Irán

"En un conteo preliminar, una persona murió y otros fueron heridos como resultado de un flagrante ataque iraní dirigido contra un edificio residencial en Manama", la capital, explicó el Ministerio del Interior del país.

Durante el lunes, las autoridades también informaron de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, a raíz de un ataque con un dron también proveniente de Irán, así como de un incendio en una refinería.

Estas incursiones se dan en medio de la escalada regional derivada de la guerra iniciada hace una semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha extendido a varios países de Oriente Medio y que ha incluido ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones en la región.

Es la segunda víctima mortal reportada por Baréin desde el inicio de la escalada bélica.