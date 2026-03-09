Bélgica investiga una explosión sin heridos delante de una sinagoga

"No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", declaró el alcalde de la localidad, Willy Demeyer.

La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y es de origen criminal, según el alcalde, que indicó que sólo hay que lamentar daños materiales como cristales rotos en edificios cercanos.

Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos, a la espera de que acudan responsables de la Fiscalía.