Bolivia y Chile eximen de visado a portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales

Ambas naciones "han puesto en vigor el Acuerdo sobre Exención Mutua de Visas y del Permiso de Residencia Oficial para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales", señaló el ministerio boliviano de Exteriores en un comunicado de prensa.

Mediante este instrumento bilateral, las autoridades y funcionarios de ambos Estados que porten este tipo de pasaportes "y que deban realizar viajes de carácter oficial al territorio del otro país se encuentran exentos del requisito de visa y del permiso de residencia oficial correspondiente", explicó la Cancillería de Bolivia.

Ese ministerio también mencionó que la entrada en vigor del acuerdo "facilitará los desplazamientos oficiales entre ambos países, contribuirá a fortalecer el contacto directo entre autoridades e instituciones" y dinamizará el "diálogo político y la cooperación bilateral en ámbitos de interés común".

"Este avance constituye, además, una señal positiva en el proceso de acercamiento y fortalecimiento de las relaciones entre Bolivia y Chile, en una perspectiva orientada a consolidar una comunicación más fluida, una coordinación institucional más efectiva y una agenda de trabajo constructiva entre ambos Estados", concluyó.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El pasado 8 de noviembre, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Rodrigo Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Paz tiene previsto asistir este miércoles a la investidura de José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno.

El mandatario boliviano ha expresado varias veces su intención de avanzar en una relación sobre todo económica y comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.