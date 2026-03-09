Bruselas ve "limitado" el impacto a corto plazo de la guerra en precios energéticos en UE

"El impacto en los precios es limitado en el corto plazo", dijo este lunes la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, quien agregó que la UE no tiene problemas de suministro.

No obstante, el aumento de los precios es más preocupante para la Comisión Europea que el abastecimiento, tanto en petróleo como en gas, agregó.

"La seguridad de suministro en Europa es estable, aunque vigilada de cerca, por supuesto", dijo la portavoz, que atribuyó esta situación a que, desde la invasión de Rusia sobre Ucrania, la UE ha diversificado sus proveedores e importaciones, tanto de petróleo como en gas natural licuado (GNL) o por gasoducto.

El próximo jueves, la Comisión reunirá al grupo de coordinación de energía, en el que participan los Estados miembros y expertos de agencias de la UE, para analizar la situación tener "una fotografía general", agregó la portavoz.

Antes, el martes, el Ejecutivo presentará una serie de recomendaciones y acciones en materia de energía, sin relación con el conflicto en Oriente Medio desatado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Este mismo lunes se reunirá un grupo de trabajo con los países del sudeste de la UE para analizar la situación en ese área en concreto por las dificultades que atraviesan países como Hungría o Eslovaquia desde que el flujo de crudo por el oleoducto Druzhba quedó interrumpido a finales de enero tras daños en infraestructura en Ucrania.

"Hungría y Eslovaquia, que han reportado a Bruselas que han liberado algunas reservas, sin relación con la crisis en Oriente Medio", agregó la portavoz, quien insistió en que la Comisión Europea no ve "escasez o situación de emergencia de momento".