China arremete contra Taiwán y Japón tras viaje privado a Tokio del primer ministro isleño

El Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante) "no se detiene ante nada para buscar la independencia apoyándose en fuerzas externas, lo que los convierte en destructores de la paz en el Estrecho y creadores de crisis", denunció en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina para Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo) chino Zhu Fenglian.

Según la agencia oficial taiwanesa CNA, Cho fue visto en el estadio Domo de Tokio junto al representante taiwanés para Japón, Lee Yi-yang, y el ministro de Deportes de la isla, Lee Yang, si bien el Gobierno de Taiwán no ha confirmado oficialmente el viaje.

Estos "viajes supuestamente privados" son "despreciables", según la portavoz, quien también consideró que el hecho de que Japón permita a dirigentes del PDP visitar su territorio "constituye una violación del principio de una sola China (...) y envía una señal gravemente errónea a las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán".

"China expresa su firme oposición. Japón debería reflexionar sobre su historia, aprender las lecciones, corregir sus errores y dejar de manipular y realizar movimientos insensatos respecto a la cuestión taiwanesa", agregó la vocera.

Japón, adonde según CNA no viajaba un primer ministro taiwanés desde que Tokio terminó sus relaciones diplomáticas con Taipéi en 1972, rechazó pronunciarse sobre un viaje que calificó como "privado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sé lo que ha informado la prensa, pero la parte taiwanesa explica que ha sido de carácter privado y el Gobierno no va a hacer comentarios (...) no hubo ningún contacto (o comunicación) con gente relacionada con el Gobierno de Japón", dijo en una rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

China y Japón viven momentos bajos en sus relaciones desde que a finales de 2025 la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, aseguró que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán, unas palabras que enfurecieron a China y a las que respondió con presiones comerciales y exigencias de retractación.

Pekín reclama la soberanía sobre la isla, que se autogobierna desde 1949, y no descarta el uso de la fuerza para lograr su "reunificación".