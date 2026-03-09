China convoca a Maersk y MSC por sus "prácticas en el transporte marítimo internacional"

El ministerio indicó que mantuvo reuniones por separado con representantes del grupo danés Maersk y de la compañía MSC, dos de las mayores navieras del mundo, para tratar cuestiones relacionadas con sus operaciones en el ámbito del transporte marítimo internacional.

El comunicado no detalló los motivos de las reuniones, que se producen en un momento de volatilidad en el comercio marítimo mundial, marcado por tensiones en Oriente Medio y por disputas en torno a infraestructuras como el Canal de Panamá, donde filiales de estas navieras asumieron la operación provisional de dos terminales tras la retirada de la concesión a la filial local del conglomerado hongkonés CK Hutchison, tras un proceso legal criticado por China.

Las autoridades chinas han intensificado en los últimos años la supervisión del sector del transporte marítimo, un ámbito considerado clave para el comercio exterior del país asiático, el mayor exportador mundial de bienes.