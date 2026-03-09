China investigó en 2025 a 40.000 personas por corrupción, un 22,4 % más que el año pasado

Estas cifras figuran en el informe anual de trabajo del Tribunal Supremo presentado este lunes por su presidente, Zhang Jun, ante la Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo del país, que celebra durante estos días su sesión anual en Pekín.

Entre los casos gestionados por los tribunales figuran 57 altos funcionarios, entre ellos Tang Renjian, exministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales (2020-2024), o Luo Baoming, ex vicepresidente del Comité de Asuntos de Chinos en el Extranjero de la ANP.

Tang fue condenado en septiembre pasado a una pena de muerte suspendida durante dos años por "aceptar enormes sobornos", mientras que Luo fue condenado en diciembre a 15 años de prisión por el mismo crimen.

También se menciona a Bai Tianhui, exdirectivo del antiguo ‘banco malo’ estatal Huarong, a quien China ejecutó el pasado diciembre tras haber sido condenado a muerte en mayo de 2024 por aceptar 156 millones de dólares en sobornos.

Al mismo tiempo, el medio menciona otras prácticas que fueron castigadas como las relacionadas con beneficios prometidos a futuro, participaciones accionariales pactadas y el fenómeno de la "puerta giratoria" entre Gobierno y empresas.

En lo referente a sobornos, se resolvieron 2.724 casos que involucraban a 3.235 personas, un aumento interanual del 10,1 %.

Además, se coordinaron esfuerzos internacionales para perseguir fugitivos, recuperar activos y combatir la corrupción transfronteriza, lo que permitió recuperar y confiscar 18.140 millones de yuanes (2.600 millones de dólares) en ganancias ilícitas.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping, inició una cruzada anticorrupción que se ha saldado ya con decenas de altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la disciplina interna, aunque algunos expertos advierten que también podría servir para neutralizar a rivales políticos.