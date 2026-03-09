CIDH inicia período de sesiones en Guatemala tras la invitación del Gobierno de Arévalo

El panorama de los operadores de justicia en la región, los impactos de la minería ilegal en América y las víctimas de violencia sexual en El Salvador son algunos de los temas que la CIDH abordará en Guatemala.

El recién nombrado presidente de la comisión, el guatemalteco Stuardo Ralón, resaltó este lunes que las sesiones se realizan en su país natal tras una invitación del presidente de Arévalo de León, y mencionó que este año también habrá sesiones en Panamá.

"Durante esta semana, la Comisión facilitará el diálogo entre Estados, víctimas y organizaciones de la sociedad civil a través de 29 audiencias, en las que se abordarán situaciones urgentes de derechos humanos", detalló la CIDH.

La agenda de sesiones incluye "la situación de los desplazamientos internos" en México y "las operaciones de seguridad extraterritorial" en Estados Unidos, precisó la misma fuente.

De acuerdo a la CIDH, también se abordará el panorama de "personas privadas de libertad y excarceladas" en Nicaragua y las "víctimas de violencia sexual" en El Salvador, así como "las personas defensoras en el contexto del régimen de excepción" en la nación que gobierna Nayib Bukele.

La CIDH también tendrá audiencias sobre "la situación de la Defensoría del Pueblo" en Perú, la "visita de trabajo sobre la Operación Contención" en Brasil y "las políticas de seguridad ciudadana" en Ecuador, además de vistas públicas "sobre la situación de las víctimas de trata de personas" en Colombia y Venezuela, entre otras temáticas.

"Los derechos humanos encuentran su mayor fuerza cuando dejan de ser solamente principios escritos y se convierten en una convicción compartida", recalcó Ralón.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos cuyo objetivo principal es proteger los derechos humanos de la población que habita América, creado en 1959.