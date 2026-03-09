Comienza macrojuicio en Turquía en el que piden 23 siglos de cárcel para opositor Imamoglu

Imamoglu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019, se encuentra desde marzo del año pasado detenido, ha sido depuesto de su cargo y está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Su partido, el CHP, la mayor formación opositora, insiste en que este juicio es uno más en el intento de acabar con la carrera política de quien estaba llamado a disputar en 2028 la presidencia del país al islamista Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde hace 22 años.

Un total de 106 de los 402 acusados, políticos y empleados municipales, están en prisión.

De forma extraordinaria, el juicio se va a celebrar en la prisión de alta seguridad de Silivri, donde están encarcelados los acusados, y allí se ha dispuesto una sala especial.

La causa cuenta con una acusación de 3.900 páginas, de la que este lunes comenzará la lectura, y la Fiscalía solicita para Imamoglu una pena de entre 828 y 2.352 años de prisión.

El escrito de acusación vincula a los acusados con lo que denomina la "organización criminal con fines de lucro de Ekrem Imamoglu", presenta al alcalde como su líder y sostiene que "el objetivo principal de la organización era el enriquecimiento material y hacerse con el control del CHP utilizando el capital financiero obtenido".

Antes de la vista, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la prisión, con una fuerte presencia de la gendarmería turca.

Las autoridades han prohibido hasta el 31 de marzo numerosas actividades en la zona, entre ellas cualquier tipo de concentración, declaraciones a la prensa, exhibición de pancartas y filmaciones.

Pese a la prohibición, este lunes una multitud marchó hacia la prisión coreando lemas como "Presidente Imamoglu" y "Nadie se salva solo: o todos juntos o ninguno".

El líder del CHP, Özgür Özel, que acudió para seguir la audiencia, afirmó que había ido allí "no para ser juzgado, sino para juzgar", y sostuvo que el juicio es "un intento de golpe de Erdogan".

Al ganar las elecciones locales de 2019, Imamoglu acabó con 25 años de Gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido fundado por Erdogan, que también fue alcalde de la metrópolis del Bósforo.

Imamoglu fue reelegido en 2024, cuando el partido islamista de Erdogan sufrió en las elecciones municipales en todo el país su primera derrota electoral desde que llegó al poder.

Imamoglu ha rechazado todas las acusaciones y asegura que se basan en especulaciones imprecisas de testigos "arrepentidos" y no identificados, a veces atribuyendo el mismo testimonio a diferentes personas.