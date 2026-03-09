Corea del Sur alcanza un consenso sobre el proyecto de ley de inversiones con EEUU

El proyecto de ley especial de inversión, que recibió la aprobación del comité de 16 miembros tras días de deliberaciones, pasará a ser valorado en la sesión plenaria del Parlamento surcoreano el jueves.

El objetivo principal es establecer una base institucional para la gestión del plan de inversión acordado entre Seúl y Washington a finales del año pasado, y que contempla una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares (unos 303.673 millones de euros).

Así, el proyecto de legislación prevé la creación de la Corporación de Inversión Estratégica Corea-EEUU con un capital de dos billones de wones (1.160 millones de euros) para administrar las inversiones en EE.UU., dijo durante la sesión el vice primer ministro y titular de Economía, Koo Yun Cheol.

Por otro lado, la propuesta incluye un mecanismo de supervisión en el Parlamento para garantizar la transparencia, que obligará al Gobierno a presentar informes anualmente e informar a las comisiones parlamentarias.

El presidente del comité parlamentario, Jeong Tae Ho, ha manifestado que es "muy significativo" que hayan "preparado la base legislativa para proteger" a las empresas del país asiático y "promover el interés nacional".

Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaron en noviembre de 2025 un acuerdo que contempla una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares y otros pactos a cambio de que la Casa Blanca rebajase sus autodenominados aranceles "recíprocos" del 25% al 15%.

Ante la demora en la aprobación parlamentaria de la legislación que respalda el acuerdo, Trump afirmó a finales de enero con volver a aumentar al 25 % los aranceles a productos surcoreanos.

Aunque el Tribunal Supremo estadounidense anuló los gravámenes impuestos por Trump, y a pesar de la incertidumbre desatada en torno a las tarifas, Seúl afirmó a finales de febrero que el acuerdo comercial sigue intacto.