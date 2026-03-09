Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a "largo plazo" con EE.UU.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que su país tiene una agenda de trabajo con Estados Unidos en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.

"Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes", manifestó la mandataria encargada en un acto en Caracas.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington establecieron un proceso de acercamiento diplomático, y el Gobierno de Donald Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.

Delcy Rodríguez apostó hoy por unas relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos para "dirimir diferencias y para avanzar en coincidencias".