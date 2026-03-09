Demoras en aeropuerto de Puerto Rico por cierre del Departamento de Seguridad de EE.UU.

El descenso de trabajadores se debe al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que supervisa a la TSA.

"Debido a una escasez temporal de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se están registrando tiempos de espera más extensos de lo habitual en los puntos de inspección de seguridad del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU)", advirtió el aeropuerto principal de Puerto Rico en sus redes sociales.

"Algunos pasajeros han experimentado demoras significativas en las filas, por lo que recomendamos llegar al aeropuerto con al menos 4 horas de anticipación a la hora programada de su vuelo para completar el proceso de inspección de seguridad con suficiente tiempo", añadió el comunicado.

Por último, la principal terminal aérea del archipiélago agradeció la cooperación y comprensión de todos los viajeros que utilicen sus instalaciones por los "inconvenientes" que pueda causar esta situación.

"Nuestro personal se mantiene colaborando con la TSA para facilitar el flujo de pasajeros y orientar a los viajeros dentro de la terminal", concluyó el documento.

Por su parte, Aerostar recordó que para obtener información actualizada sobre los vuelos programados, los pasajeros deben contactar directamente con sus aerolíneas.