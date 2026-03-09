Directora del FMI insta a pensar "en lo impensable" en un panorama marcado por la guerra

"Si, como todos esperamos, el conflicto (en Irán) termina pronto, tengan por seguro que en poco tiempo se producirá una nueva conmoción", explicó Georgieva en un discurso pronunciado en Tokio en el que estableció que la economía global está sumida en una era de turbulencias continuas, como prueban la sucesión de eventos como la pandemia de covid, la guerra de Ucrania o la crisis inflacionaria.

"Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello", subrayó la directora gerente, que ofreció "tres consejos".

El primero pasa por "invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado", el segundo por usar de manera oportuna los márgenes que permitan las políticas en materia fiscal, monetaria o de reservas, y el tercero por ser "ágiles".

Georgieva reconoció a su vez los efectos negativos que por el momento está teniendo la guerra contra Irán, con el daño generado a infraestructuras energéticas y un tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz casi inexistente ante las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní.

"Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y del comercio de gas natural licuado (LNG) transita normalmente por el estrecho de Ormuz. Esto incluye casi la mitad de las importaciones de petróleo de Asia y aproximadamente una cuarta parte de sus importaciones de LNG", puntualizó la economista búlgara.

Georgieva aseguró también que el FMI está "recopilando datos, analizándolos y evaluando el posible impacto en nuestros países miembros", y que habrá un análisis detallado que se incluirá en el próximo informe de perspectivas globales que la entidad publicará en sus reuniones de primavera, que se celebran en Washington del 13 al 18 de abril.