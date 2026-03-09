EE.UU. aumenta a 36.000 ciudadanos evacuados de Oriente Medio

El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, dijo que la cifra de connacionales evacuados llegó a los 36.000 este lunes, en su cuenta oficial de X.

El Departamento de Estado agregó que se encuentran aumentado los recursos disponibles para conectar a personas en diferentes territorios de la región para ejecutar su regreso al país norteamericano.

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott dijo a la prensa local que pese a que los vuelos comerciales han comenzado a aumentar, continúan operando vuelos chárter y operaciones de transporte terrestre.

Durante la primera semana de conflicto, la Administración del presidente, Donald Trump, recibió fuertes criticas por la gestión de la evacuación de sus connacionales y haber emitido alertas en sus consulados tres días después de haber iniciado los ataques.