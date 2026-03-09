El accidente de un autobús en el sur de Perú deja una anciana fallecida y casi 40 heridos

El accidente, cuyas causas aún no han sido precisadas, se produjo el último domingo cuando el autobús que había partido desde la ciudad del Cusco recorría una vía rural cercana al distrito de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas, señaló la agencia oficial Andina.

Según la información, los agentes de la comisaría de Livitaca, ubicado a unos 3.700 metros de altura y a unos 1.400 kilómetros al sur de Lima, confirmaron que el vehículo de la empresa de transportes 'Expreso Gatur Cusco SAC' quedó volcado en medio de la carretera tras sufrir el accidente.

En el lugar se confirmó la muerte de una mujer de 67 años y que otras 39 personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a centros médicos de los distritos Livitaca, Yanaoca y otros establecimientos sanitarios cercanos.

El conductor del autobús fue detenido y trasladado a la sede policial, donde permanece mientras se realizan las diligencias a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.