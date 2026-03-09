El Consejo Económico de España pide a las empresas comprometerse a formar a los migrantes

En ese sentido, Costas pidió un Pacto de Estado por la Migración, es decir, una visión "común y equilibrada", pero también "realista", que reconozca y normalice la aceptación del fenómeno migratorio como estructural y basado en "la convivencia".

En términos salariales y laborales, alertó sobre la "brecha importante" que sufren los migrantes irregulares, una situación que se extiende hasta "alrededor de los cinco años de permanencia en España", según el presidente del CES, órgano consultivo del Gobierno donde están representados sindicatos y empresarios.

Además, citó la "doble vulnerabilidad" de las mujeres migrantes y la necesidad de "regular" los flujos migratorios y generar una nueva narrativa sobre la migración con el objetivo de eliminar ciertos estigmas.

Costas intervino en la presentación del informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', que destaca que el mercado laboral español necesitará incorporar 2,4 millones de personas en los próximos diez años, así que los trabajadores extranjeros "serán esenciales para cubrir esa demanda".

El Gobierno de España aprobó el 27 de enero un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que viven en el país en situación irregular. Esta medida va dirigida a aquellos que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales.