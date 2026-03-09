El Ejército israelí lanza redada en el sur del Líbano contra "infraestructuras" de Hizbulá

Según un comunicado militar, durante esta madrugada "las fuerzas del equipo de combate del batallón, bajo el mando de la 36.ª División, llevaron a cabo una incursión selectiva en la zona sur del Líbano".

"Como parte de la incursión, las fuerzas operan para localizar y atacar infraestructuras terroristas y eliminar a los terroristas en el sur del Líbano", añade la nota castrense.

Antes de la entrada de las tropas, el ejército indicó que disparó un "fuego masivo" contra múltiples objetivos en el área, mediante ataques aéreos y desde tierra.

Además, el Ejército israelí llevó a cabo bombardeos en el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut, a lo largo de la mañana de este lunes.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá atacó hace justo una semana el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.

Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes contra el Líbano, entre ellos 83 niños, según el Ministerio de Salud Pública del país.

Además, esos ataques han dejado ya 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200.000.