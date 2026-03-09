El Kospi surcoreano se hunde un 5,96 % ante la subida de los precios del crudo

El Kospi se redujo 333 puntos, hasta los 5.251,87 enteros. Tras una hora y media de la apertura, Korea Exchange anunció que activó la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada del 8,1 %.

A los diez minutos del inicio de sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, ya había activado un 'sidecar' de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdió un 4,54 % o 52,39 puntos, hasta las 1.102,28 unidades.

La pronunciada volatilidad del parqué surcoreano se desató la semana pasada tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán. El Kospi registró el miércoles pasado la peor caída porcentual en su historia, aunque logró repuntar en las sesiones posteriores.

El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se disparó más del 17 % este lunes, alcanzando los 109 dólares por barril, su máximo desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 7,81 %, y su rival SK Hynix un 9,52 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se hundió un 8,32 %, y su empresa hermana Kia hizo lo propio con una bajada del 8,14 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution disminuyó un 4,77 % y la energética Doosan Enerbility un 1,84 %.

El gigante de la defensa Hanwha Aerospace bajó un 3,17 % y el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries descendió un 5,02 %, aunque el astillero Hyundai Heavy Industries ganó un 3,97 %.

La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.495,5 unidades por dólar, o 19,1 wones más que en el cierre de la sesión previa.