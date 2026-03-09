El Nikkei se desploma un 5,2 % lastrado por la guerra en Irán y el sector tecnológico

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 2.892,12 enteros, su tercera mayor caída por puntos de la historia, hasta situarse en 52.728,72 unidades, en una jornada en la que llegó a descender más de un 7 % intradía.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejó un 3,8 %, o 141,09 puntos, hasta situarse en 3.575,84 enteros.

La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía japonesa, altamente dependiente de las importaciones energéticas, provocó caídas generalizadas entre las principales firmas del país, después de que el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se disparase más del 17 % este lunes y alcanza los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022.

Además, los malos resultados de las empresas tecnológicas y del sector de la inteligencia artificial (IA) en los mercados financieros de Estados Unidos se contagiaron al parqué tokiota.

En semiconductores, Advantest se hundió un 11,03 %, Tokyo Electron bajó un 6,87 % y Disco se dejó un 9,54 %.

Además, el gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se precipitó un 9,81 %.

En el sector del automóvil, Toyota, la empresa de mayor capitalización local, cayó un 3,47 %, mientras sus rivales Honda y Nissan bajaron un 0,55 % y un 3,99 %, respectivamente.

Las pérdidas se contagiaron también al sector bancario, y Mitsubishi UFJ, el principal banco japonés, bajó un 3,42 %.

Sin embargo, la naviera Mitsui O.S.K. Lines, que se ha visto afectada por las interrupciones al tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Irán, subió un leve 0,05 %. Su competidora Nippon Yusen subió un 0,36 %, pero Kawasaki Kisen Kaisha bajó un 1,13 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdió un 3,66 %, la empresa de videojuegos Nintendo cayó un 0,85 %, y Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, bajó un 3,32 %.