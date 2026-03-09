El papa pide el cese de las hostilidades en Oriente Medio tras los últimos bombardeos

"El papa León XIV expresa su profundo dolor por todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Medio, por los numerosos inocentes, entre ellos muchos niños, y por quienes les prestaban ayuda, como el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa (Líbano)", informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Desde el Vaticano añadieron que el pontífice "sigue con preocupación lo que está sucediendo y reza para que cesen cuanto antes todas las hostilidades".

El-Rahi, párroco de Qlayaa, en el sur del Líbano, y capellán regional de Cáritas, murió este lunes mientras intentaba socorrer a los afectados por un bombardeo registrado cerca de su parroquia, según informaron medios vaticanos.

El sacerdote se había desplazado al lugar de los hechos tras una primera explosión, momento en el que se produjo un segundo ataque sobre el mismo punto que alcanzó al religioso.

Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital local, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.