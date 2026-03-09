El papa realizará una visita de ocho horas a Mónaco con una misa en el estadio Louis II

Según el programa de la visita publicado este lunes por la oficina de prensa del Vaticano, el pontífice estadounidense viajará en helicóptero al Estado monegasco, donde se reunirá con Alberto II y saludará a su familia en el Palacio del Principado.

Después acudirá a la Catedral de la Inmaculada Concepción para una reunión con la comunidad católica, que supone el 80 % de los cerca de 39.000 habitantes del pequeño estado monegasco.

Posteriormente se trasladará a la plaza adyacente a la Iglesia de Santa Devota para un encuentro con jóvenes y catecúmenos y concluirá la jornada con una misa en el estadio Louis II.

"Je suis le Chemin, la Verité et la Vie" (Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida) es el lema elegido para esta visita del papa a Mónaco, un estado que tiene el catolicismo como religión oficial.

De hecho, Charlene de Mónaco se convirtió al catolicismo en 2011 y cuenta con el llamado "Privilegio del Blanco": como reina o princesa consorte de una monarquía católica tiene derecho a vestir de blanco, en lugar del tradicional vestido y velo negros, durante las audiencias con el papa.

Este será, el segundo viaje internacional en el aún breve pontificado de León XIV, después del que hizo entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 a Turquía y Líbano.

Le seguirán un tercero a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril y un cuarto a España desde el 6 y el 12 de junio, según informó Santa Sede.

En cuanto a Mónaco, León XIV se convertirá en el primer papa en visitar este principado y su confirmación ha llegado después de que el pasado 17 de enero recibiera en audiencia en el Vaticano al príncipe Alberto II.

En el encuentro, destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes y "la contribución de la Iglesia católica a la vida social del principado".

El pasado noviembre, el soberano monegasco decidió hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en este pequeño país donde el 90 % de sus habitantes se declara católico.