El presidente de Ecuador asegura que su padre fue "torturado" durante la dictadura militar

"Álvaro Noboa fue líder de izquierda universitario", lo secuestraron "y fue torturado por una dictadura militar, y de ahí lo dejaron botado en Colombia, y de ahí lo tuvieron que llevar a Estados Unidos totalmente descompensado", dijo el mandatario, al asegurar que "la izquierda jamás va a querer contar" esa parte de la historia de su padre, quien se postuló, sin éxito, cinco veces a la Presidencia.

Daniel Noboa, que estuvo el pasado fin de semana en la cumbre de presidentes de derecha de Latinoamérica con Donald Trump, aseveró en una entrevista con Radio Sucre que se identifica en la "social democracia moderada, una centro izquierda, bien pegada al centro".

Señaló que, por eso, a sus opositores "les arde tanto", pues es más fácil para sus detractores decir que el jefe de Estado es prácticamente "de ultraderecha y casi neonazi".

"Lo que más les duele es que no soy un candidato de derecha y que el centro, centroderecha y centroizquierda ha votado por mí ya dos elecciones presidenciales", dijo.

Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) se convirtió en presidente de Ecuador al ganar sorpresivamente las elecciones de 2023, y en 2025 fue reelegido para un mandato completo de cuatro años que culminará en 2029.