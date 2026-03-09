El primer ministro de Portugal está "seguro" que habrá cooperación con el nuevo presidente

"Deseo al presidente António José Seguro el mayor éxito en el mandato que hoy ha iniciado. Estoy seguro de que vamos a lograr una cooperación institucional y una política leal y productiva, garantizando la estabilidad, la prosperidad y la Justicia social", dijo Montenegro en su perfil de X.

Terminó el mensaje con un "siempre con Portugal y los portugueses por encima de todo".

Ya durante la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Seguro apuntó en una entrevista con la cadena de televisión pública RTP que no ve la Presidencia como "el sitio para hacer oposición al Gobierno" y prometió lealtad institucional, pese a advertir de que nunca dejará de decir lo que piensa.

Durante su discurso de investidura este lunes ante el Parlamento, Seguro, que fue líder del Partido Socialista entre 2011 y 2014, prometió que hará "todo lo posible" para acabar con el "frenesí electoral" en que ha vivido su país, con dos legislativas, unas presidenciales, unas municipales y unas europeas en el espacio de dos años.

Consideró que Portugal necesita en este momento "un compromiso claro" para que quede garantizada la estabilidad democrática, haya previsibilidad en las políticas públicas y exista capacidad de gobernar con un enfoque en las respuestas urgentes y las reformas estructurales.

A la ceremonia de este lunes acudió como invitado el rey de España, Felipe VI, a quien Seguro dirigió unas palabras en su alocución para expresar el honor que suponía su presencia y el refuerzo que supone para los lazos "de profunda amistad, proximidad y cooperación bilaterales".