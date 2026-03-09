El Reino Unido preparado para liberar sus reservas energéticas en una acción coordinada

Reeves efectuó esas declaraciones en la Cámara de los Comunes (baja), después de mantener una reunión por videoconferencia con sus colegas del G7, en la que mostraron su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, ante el marcado encarecimiento del crudo (el barril de Brent superó hoy los 100 dólares).

Pese a que ese encuentro de los siete países más ricos del mundo concluyó hoy sin un acuerdo en firme, los ministros de Finanzas plantearon la posibilidad de liberar reservas estratégicas de manera coordinada, una opción que, según Reeves, cuenta con el apoyo de Londres.

"El impacto económico de la situación en Oriente Medio dependerá, por supuesto, de su gravedad y de su duración. Los movimientos que ya hemos visto probablemente ejercerán presión al alza sobre la inflación en los próximos meses", declaró la canciller del Exchequer.

Asimismo, reclamó medidas para "garantizar la seguridad de los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz", por donde circula buena parte del comercio mundial y un 20 % del flujo del petróleo y que ha sido escenario de varios ataques desde Irán.

"Tengo clara mi respuesta a la situación actual. Mi enfoque económico será responsable con la situación de un mundo cambiante y con el interés nacional", subrayó Reeves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra laborista indicó que el impacto económico del conflicto en Oriente Medio dependerá de "su gravedad y duración", aunque reconoció que los últimos acontecimientos "elevarán probablemente la presión inflacionista en los próximos meses".

Reeves insistió en que los cimientos de la economía británica son "fuertes" y que las políticas adoptadas desde que los laboristas llegaron al poder en 2024 han reforzado "nuestra resiliencia".

Se refirió, en concreto, a medidas relacionadas con la "estabilidad en las finanzas públicas, inversión en infraestructura tanto en defensa como en seguridad energética y reforma de nuestra economía".

También adelantó que su ministerio, en vez del de Defensa, financiará los costos netos adicionales militares de las operaciones en Oriente Medio a través de una "reserva especial".

"Estoy orgullosa de ser la canciller que está llevando a cabo el mayor aumento del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría, y estoy comprometida a dar a nuestras fuerzas armadas los recursos que necesitan", señaló Reeves.