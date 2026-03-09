El rey emérito Juan Carlos I no viajará a España por la situación de Oriente Medio

Aunque su idea era reencontrarse con sus compañeros de la vela en el Trofeo Xacobeo, la competición se disputará sin él el sábado y el domingo en esa turística población española.

La presencia del padre de Felipe VI dependía de que pudiera volar desde Abu Dabi, donde reside desde 2020, en pleno conflicto regional tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Juan Carlos I se marchó a vivir a Emiratos Árabes Unidos por las polémicas en España sobre sus finanzas y relaciones personales.

Precisamente ese es uno de los países que son atacados estos días por Irán para responder al bombardeo de Israel y EE.UU., que comenzó el 28 de febrero.

El viaje cancelado del monarca emérito a España iba a ser el primero después de que hace dos semanas se reabriera el debate sobre si debería regresar definitivamente, una vez desclasificados por el Gobierno los documentos relacionados con la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Entonces, en un mensaje televisivo a la nación, ordenó a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.