El Supremo chino pide reforzar la lucha judicial contra la "subversión" y la "secesión"

La postura figura en el informe anual de trabajo presentado este lunes por el presidente del Tribunal Popular Supremo, Zhang Jun, ante la Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo del país, que celebra estos días su sesión plenaria anual en Pekín.

El documento subraya que los tribunales deben aplicar de forma "integral y precisa" la política penal del país y "proteger la seguridad nacional y la estabilidad social".

Según el informe, el sistema judicial debe profundizar en la lucha contra actividades consideradas amenazas para el Estado, incluyendo delitos de "subversión", "secesión", infiltración o espionaje, así como el terrorismo y el extremismo religioso.

El Tribunal Supremo señala que los tribunales deben "castigar severamente" este tipo de delitos y aplicar con firmeza la legislación correspondiente.

El informe menciona entre los casos tratados el del editor chino Li Yanhe, conocido por el seudónimo 'Fucha' y residente en Taiwán, condenado en febrero del año pasado por el delito de "incitar a la secesión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El editor, nacido en la provincia nororiental de Liaoning y jefe de redacción de la editorial Gusa Publishing, con sede en Taipéi, fue detenido en marzo de 2023 durante un viaje a Shanghái bajo sospecha de "poner en peligro la seguridad nacional".

El documento también señala que los tribunales han reforzado la persecución de delitos relacionados con recursos estratégicos para el país, como el contrabando de tierras raras o la venta ilegal de semillas parentales utilizadas en la producción agrícola.

Las autoridades chinas consideran las tierras raras un recurso estratégico y han reforzado en los últimos años el control sobre su producción y exportación.

En ese contexto, el informe indica que los tribunales deben aplicar la ley para impedir el tráfico ilegal de estos materiales y "construir una sólida barrera judicial para la seguridad de los recursos estratégicos nacionales.".

La referencia se produce además en un momento en que las tierras raras se han convertido en un elemento sensible en las tensiones tecnológicas y comerciales entre China y otras economías, debido a su importancia para diversos sectores.