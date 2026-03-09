El uribista Daniel Briceño fue el más votado en Colombia, con cifra récord para la Cámara

Briceño, un abogado de 32 años que como concejal de Bogotá se ha caracterizado por su labor de control al alcalde Carlos Fernando Galán y por denunciar casos de corrupción en el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue también el candidato más votado en todo el país, incluidas las elecciones del Senado.

La mayor votación para la Cámara Alta fue de Nadia Blel Scaff, del partido Conservador, que obtuvo 178.907 votos.

Con su votación individual, que equivale al 9,21 % de los votos a la Cámara por Bogotá, Briceño superó incluso la de la lista cerrada del Centro Democrático, que sacó 192.332 papeletas (6,76 %).

"En realidad no lo puedo creer", dijo Briceño en un vídeo divulgado en su cuenta de X, en el que dijo ser consciente del "compromiso" con los bogotanos, "que creen en la austeridad, que creen en el control, que creen en un Estado pequeño, que creen que hay que transformar la educación, que creen en un proyecto serio y coherente".

A nivel histórico, la votación de Briceño solo es superada por dos pesos pesados de la política nacional que obtuvieron apoyos récord para el Senado en elecciones anteriores.

El primer lugar es del expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder del Centro Democrático, que obtuvo 872.000 votos en las elecciones de 2018, y el segundo es del exalcalde bogotano Antanas Mockus, con más de 536.000 votos ese mismo año.