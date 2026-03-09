Elecciones colombianas dejan cientos de candidatos "quemados", incluido Álvaro Uribe

El exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002-2010, ocupó el puesto 25 de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático con la expectativa de atraer más votos para su partido, pero muy consciente de que la posibilidad de resultar elegido era mínima.

Pese a ello, el Centro Democrático resultó siendo la segunda fuerza del Senado, sólo por detrás del partido oficialista Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro.

Uno de los partidos más golpeados en las urnas fue Alianza Verde, que dejó por fuera a varias de sus figuras más conocidas, como la senadora Angélica Lozano, quien hace cuatro años obtuvo 84.000 votos y en esta ocasión sólo logró 37.265 apoyos; la representante Katherine Miranda, y el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, que encabezaba la lista al Senado de esa colectividad.

Entre los candidatos que tampoco lograron una curul aparece el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien obtuvo 37.058 votos y es una de las figuras parlamentarias más conocidas de la derecha colombiana.

"En esta oportunidad no se logró el objetivo pero seguiré trabajando por Colombia y la defensa de sus instituciones", expresó Motoa en X, quien era el número uno de la lista de su partido al Senado.

Asimismo, el representante Miguel Polo Polo, conocido por destruir una instalación artística que homenajeaba a víctimas de los llamados 'falsos positivos', no logró renovar su escaño en la Cámara luego de haberse postulado en la curul de la circunscripción especial para afrodescendientes.

En la lista de candidatos que no alcanzaron una curul también figuran María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria (1990-1994) y candidata del Partido Liberal, con 56.943 votos, y Lina Garrido, representante de Cambio Radical y una de las voces más críticas del Gobierno en el Congreso, que sólo sumó 30.502 sufragios.

Tampoco quedó el exsenador Jorge Robledo, que en 2014 fue el congresista más votado del país con 190.000 votos, y en esta ocasión, que se postulaba por la coalición Ahora Colombia, no obtuvo los sufragios suficientes para regresar al Congreso tras una pausa de cuatro años.

La campaña legislativa de este año estuvo marcada además por la participación de figuras provenientes del entretenimiento, las redes sociales y la gastronomía, varias de las cuales tampoco lograron los votos necesarios para llegar al Congreso.

Entre ellas está Leonor Espinosa, galardonada como mejor chef femenina del mundo en 2022 por la revista británica Restaurant, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y apenas logró 12.000 votos, insuficientes para conseguir un escaño.

También se quedó sin curul el creador de contenido Edwin Javier Brito García, conocido en redes sociales como Pechy Player, quien había convertido su estilo ordinario en el eje de su estrategia electoral para llegar al Senado por el Partido Conservador, pero no lo logró.

Otro de los aspirantes mediáticos que no alcanzó el escaño fue el influenciador Felipe Saruma, quien acumula más de 11 millones de seguidores en TikTok y era candidato a la Cámara por Cambio Radical.

Las elecciones legislativas son el preámbulo de las presidenciales del 31 de mayo próximo, en primera vuelta, para decidir el sucesor de Petro en la jefatura del Estado.