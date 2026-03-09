Estudio muestra diferencias de adaptación entre los ecosistemas marinos de norte de Europa

A través de un comunicado de prensa, el IEO ha detallado que el estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha mostrado que el mar Báltico y el mar del Norte han experimentado "cambios abruptos y difíciles de revertir", mientras que otras regiones, como el mar de Barents o las aguas islandesas, muestran respuestas más graduales.

La investigación se basa en el análisis de entre tres y cinco décadas de datos ecológicos y ambientales de las aguas islandesas, el mar de Barents, el mar Báltico y el mar del Norte y ha integrado información de todo el ecosistema, desde el plancton hasta cetáceos, junto con variables como la pesca, la temperatura, los nutrientes o la salinidad.

Los resultados muestran que los ecosistemas más cerrados y sometidos a mayores presiones humanas, como el Báltico y el mar del Norte, presentan evidencias de cambios de régimen con transiciones hacia nuevos estados ecológicos de los que resulta difícil regresar, incluso cuando las presiones disminuyen.

En cambio, los ecosistemas más abiertos y conectados, como el mar de Barents o las aguas islandesas, parecen haber absorbido mejor las perturbaciones sin cruzar umbrales críticos irreversibles, diferencias que parecen estar relacionadas con factores como el grado de aislamiento del ecosistema, la intensidad de las actividades humanas en sus cuencas y la complejidad de las redes tróficas.

Los autores han subrayado que comprender estos patrones es clave para anticipar riesgos y diseñar estrategias de gestión marina más eficaces en un contexto de cambio climático y pérdida de biodiversidad.

La investigación ha sido liderada por el investigador del Centro Oceanográfico de Gijón del IEO-CSIC Marcos Llope y ha contado con la participación de centros de investigación y organismos científicos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Reino Unido y Francia.