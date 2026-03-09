Europa anticipa fuertes caídas ante la escalada del petróleo por encima de los 100 dólares

A las 7:45 horas locales (6:45 GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort se dejan el 2,2 %, mientras que los del índice Euro Stoxx 50 superan el 2,1 % de bajada.

En el caso de la Bolsa de Londres, el descenso es menor, del 1 %.

El euro, por su parte, sube y se cambia a 1,154 dólares.

En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street también adelantan una sesión bajista, con caídas del 1,7 % en el caso de Dow Jones de Industriales y del 1,6 % en el del S&P y el tecnológico Nasdaq.

Y ello después de que en Asia, el Nikei de Tokio registre a esta hora un desplome superior al 5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Bolsa de Shanghaí baja el 0,52 % y el Hang Seng de Hong Kong el 1,48 %.

Las bolsas caen después de que el petróleo haya superado los 100 dólares por barril, lo que podría provocar un repunte de la inflación, un impacto sobre la economía y un cambio de tendencia en la política económica de los bancos centrales.

Los analistas de IG explican que, como consecuencia del conflicto, "el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado y los mercados ya lo están cotizando".

Indican que Kuwait ha parado pozos porque no hay dónde almacenar más crudo, mientras Qatar advierte de que el barril puede llegar a 150 dólares en dos o tres semanas si la situación no se desbloquea.

"No es una amenaza lejana. Es una crisis energética en tiempo real que ya está afectando al Nasdaq, a las aseguradoras y a los contratos de suministro de medio mundo", añaden los mismos expertos.

En este contexto, el oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, cae el 1,35 %, hasta los 5.100,96 dólares.

La plata se deja el 0,88 %, hasta los 83,75 dólares; mientras que el bitcóin cotiza plano, en los 67.291 dólares.