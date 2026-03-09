Fráncfort cae un 2,5 % después de que el petróleo superara con creces los 100 dólares

El DAX 40, el selectivo de las mayores empresas alemanas, perdía un 2,5 %, hasta 22.998,94 euros, debido al temor a que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado durante más tiempo después de que Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, haya sido elegido como nuevo líder supremo Irán.

El barril de petróleo Brent subió durante la noche un 29 %, hasta casi 120 dólares, pero bajó un poco después de que el "Financial Times" informara de que los ministros de Finanzas de los países del G7 estudian recurrir a las reservas de petróleo en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía.

El precio del gas se ha disparado en Amsterdam un 30 %, hasta 69,50 euros por megavatio hora, aunque después ha caído a 61,80 euros.

Todos los valores que componen el selectivo de Fráncfort cayeron en la apertura.

Encabezaban las pérdidas la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy (-6,4 %), la empresa de materiales de construcción Heidelberg Material (-4,8 %) y el fabricante de semiconductores Infineon (-4,3 %).

El grupo de aerolíneas Lufthansa bajaba un 4,4 % en el índice de empresa medianas MDAX.

El euro llegó a caer hasta 1,1508 dólares, pero después remontó hasta 1,1560 dólares.