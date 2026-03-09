Georgia critica decisión de la UE de exigir visados a sus diplomáticos

Según el primer ministro georgiano, Iraki Kobajidze, esta decisión muestra ”el bajo nivel” de la burocracia europea y su ”trágica situación”.

”Están mostrando un doble rasero en lo que respecta a Georgia”, dijo Kobajidze durante un acto oficial.

Agregó, que los funcionarios georgianos resolverán ese problema ”presentando las solicitudes correspondientes”.

Insistió en que Tiflis no se ha desviado de su curso de integración europea y es ”la burocracia europea la que ha perdido el rumbo”.

La Unión Europea criticó el viernes la adopción de un paquete legislativo sobre financiación extranjera y actividad política en Georgia, al opinar que "forma parte de un esfuerzo sistemático de las autoridades georgianas para restringir el espacio democrático y cívico del país".

Con la adopción de ese paquete legislativo, según la UE, las autoridades georgianas "incumplen aún más sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación UE-Georgia, y se alejan aún más del objetivo de la adhesión a la UE, consagrado en la Constitución de Georgia".

Bruselas señaló que había activado el mecanismo de suspensión de visados en respuesta a "la violación deliberada y persistente por parte de Georgia de los compromisos asumidos bajo su régimen de exención de visados ​​en áreas clave de la democracia y los derechos fundamentales".