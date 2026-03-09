Gobierno uruguayo asegura haber avanzado en el 82 % de los compromisos asumidos en género

Entre las acciones implementadas, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó en rueda de prensa "la mejora en la arquitectura de género del conjunto del Estado", ya que "tener unidades de género en cada uno de los ministerios constituye un avance muy importante".

Entre otras medidas, Xavier mencionó la constitución por ley de un Consejo Nacional de Género y la reinstalación del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Trata.

En tanto, destacó que se concretaron otros avances que no estaban previstos en los compromisos asumidos un año atrás, como la instalación del 'Élida 360', un dispositivo que funcionará en los celulares de mujeres víctimas de violencia de género, de forma complementaria a la tobillera electrónica.

En ese sentido, también celebró la creación de 19.000 empleos femeninos en 2025, anunciado por el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.

"Sin duda falta muchísimo. Estos temas estructurales no son trayectorias lineales de avance, desafía al conjunto del Estado. No podemos desde un solo lugar revertir situaciones que son estructurales, complejas y que requieren del conjunto del Estado comprometido", afirmó Xavier al hablar sobre lo que resta por hacer.

Según la directora, el foco del instituto está en la "autonomía económica de las mujeres", ya que existe una "brecha en materia laboral" en la que hay que trabajar.

Prueba de esto es que una mujer que tiene un hijo a los 10 años alcance una remuneración un 40 % menor que una mujer que no lo tiene y que este nacimiento no afecte a la trayectoria profesional de los varones.

"No alcanza con el salario, es toda una estructura de desigualdad por la cual las mujeres no podemos concursar por no tener tiempo y la cobertura en cuidados, ni podemos asumir horas extra que los varones sí pueden hacer", consideró Xavier y añadió: "Creo que hay énfasis y capacidades del Estado para poder seguir desarrollando esto".

La presentación de la rendición de cuentas contó con la presencia de diversas autoridades del Gobierno, como el presidente Orsi, la vicepresidenta, Carolina Cosse, ministros y embajadores.