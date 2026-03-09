Guterres aboga por energías renovables ante volatilidad del mercado del petróleo por Irán

"Durante décadas, la dependencia de los combustibles fósiles significó dependencia de la volatilidad. En las crisis petroleras del pasado, los países no tenían más remedio que absorber el impacto", aseguró Guterres en un mensaje en X.

Sin embargo, añadió, "ahora tienen una salida": "La energía renovable de producción nacional nunca ha sido tan barata, accesible y escalable".

"No hay picos de precios para la luz solar ni embargos para el viento", aseveró.

El secretario general instó a los países a "no bloquear ni utilizar como arma" los recursos de la energía limpia, que garantiza "la seguridad energética, económica y nacional".

En este sentido, el diplomático portugués defendió la necesidad de "acelerar una transición justa" que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y acerque al conjunto de la sociedad "a las energías renovables".

En los últimos años se ha producido un impulso en la capacidad de las renovables, destacando la solar y la eólica, pero no es suficiente para imponerse al uso de combustibles fósiles y responder a la demanda energética global.

El Acuerdo de París apuesta por reducir las emisiones en un 45 % para 2030 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Pese a los compromisos adoptados por una mayoría de los países, los esfuerzos adquiridos por los gobiernos siguen "muy por debajo de lo necesario", de acuerdo con la ONU. Con los esfuerzos actuales se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12 % para 2035, cuando sería necesario recortarlas en un 55 %.

El pasado enero, Estados Unidos, segundo emisor actual de gases de efecto invernadero y el mayor emisor histórico acumulado, hizo efectiva su retirada del acuerdo tras orden del presidente Donald Trump.

El mensaje de Guterres llega tras varios días alcistas en el mercado del petróleo provocado por el conflicto en Oriente Medio y la amenaza del cierre completo del estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del crudo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Tanto el petróleo intermedio de Texas (WTI) como el Brent han superado los 100 dólares el barril en los últimos días llegando a los niveles más altos registrados desde la invasión risa de Ucrania en 2022.