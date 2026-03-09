Instalan en Capitolio placa en honor a policías que enfrentaron el asalto del 6 de enero

La instalación de la placa llegó después de que dos policías interpusieran una demanda por la demora, ya que el Congreso había aprobado una ley en 2022, firmada por el expresidente Joe Biden (2021-2025), que fijaba un plazo de un año para su instalación.

El verano pasado, el ex oficial de la Policía del Capitolio Harry Dunn, y otro oficial que respondió al motín demandaron al arquitecto del Capitolio para que se instalara y, según los el texto que presentaron, "para honrar a las mujeres y los hombres que salvaron las vidas de quienes estaban dentro del edificio, y para garantizar que la historia de este ataque al Capitolio, y a la democracia, no se olvide".

Finalmente fue este fin de semana, de madrugada y con la sola presencia de dos operarios, cuando la placa se instaló sin ningún tipo de publicidad ni de ceremonia.

"En nombre de un Congreso agradecido, esta placa honra a las personas extraordinarias que valientemente protegieron y defendieron este símbolo de la democracia el 6 de enero de 2021”, dice el rótulo, que añade que "su heroísmo nunca será olvidado".

Sin embargo, en los más de cinco años transcurridos desde el asalto en el que cientos de partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en protesta por la certificación de la victoria de Biden en las presidenciales de 2020, la valoración de lo ocurrido ha ido cambiando impulsada por el entorno "trumpista".

El propio presidente ha llegado a describir a los alborotadores como “patriotas” y, tal y como prometió durante su campaña para este segundo mandato en la Casa Blanca, indultó a casi todos los involucrados en la insurrección en su primer día de regreso al cargo en enero de 2025.

Los demócratas han mantenido la presión para que se instalara la placa durante estos años, desde que se aprobó la ley, y consideran que lo único que ha retrasado su instalación ha sido la voluntad del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que no daba la orden.