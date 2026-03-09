Irán insiste en que seguirá atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos

"Gracias, CENTCOM, por admitir que están utilizando el territorio de nuestros vecinos para desplegar sistemas HIMARS contra nuestra gente", dijo en su cuenta oficial de X, en la que alude a un mensaje del Mando Central de Estados Unidos sobre el uso de esos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad.

"Nadie debería quejarse si nuestros poderosos misiles destruyen estos sistemas dondequiera que se encuentren como represalia", advirtió Araqchí.

Países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, que cuentan con bases militares y efectivos estadounidenses, han sido blanco de ataques con drones y misiles lanzados desde Irán desde el inicio de la guerra.

Ante la controversia generada, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el pasado sábado que su país había decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

Pezeshkian pidió además disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, lo que le generó críticas del ala conservadora iraní y le obligó poco después a retractarse en cierto modo.

De hecho, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar".

Los ataques iraníes contra Baréin causaron en esta jornada al menos 32 heridos y un incendio en una refinería.

Por su parte, el embajador emirtí ante la sede europea de la ONU, Jamal Al Musharakh, aseguró hoy que el territorio de su país no se usa para lanzar ataques contra Irán, ni siquiera la base Al Dhafra, ubicada en Abu Dabi y que alberga tropas estadounidenses y aeronaves de combate.

El Ministerio de Defensa emiratí sostiene haber detectado desde el inicio de la guerra 238 misiles balísticos, de los cuales afirma haber destruido 221; 1.422 drones, con 1.342 declarados como interceptados; y ocho misiles de crucero identificados y destruidos.