Irán reacciona a la declaración de Macron: "Es poco probable que haya seguridad en Ormuz"

Lariyani aseguró que "es poco probable que se pueda establecer la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio del fuego de la guerra encendido por Estados Unidos e Israel en la región, especialmente cuando fue diseñado por aquellos que estuvieron involucrados en apoyar esta guerra", en un mensaje en la red social X.

Horas antes, el presidente francés había anunciado que estaba "en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarían en el Mediterráneo Oriental, lo que permitiría "atraer y movilizar" a otros países europeos.

Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión, que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos", se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto" sin precisar más detalles.

"Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", sostuvo Macron.