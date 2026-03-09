Israel dice haber matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde inicio guerra

"En los últimos días, hemos atacado al régimen terrorista iraní. Hemos matado a más de 1.900 soldado y comandantes iraníes. Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen", indicó Defrin.

Además, Defrin aseguró que también "se han completado una serie de ataques contra seis aeródromos militares" en Irán.

"La fuerza aérea continúa profundizando su superioridad aérea sobre los cielos iraníes", agregó.

El portavoz castrense indicó que estos ataques "dañan las capacidades de armamento no solo del régimen (iraní) sino también de los representantes terroristas en todo Oriente Próximo".

"Quiero reiterar que la amenaza aún existe. Nuestro sistema de defensa es el mejor del mundo, pero la defensa no es hermética", indicó.

Precisamente, este lunes un misil iraní impactó en una zona central del país causando un muerto y dos heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

Sobre el nombramiento de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, el portavoz Defrin se mostró tajante: "Solo diré que atacaremos a cualquiera que represente una amenaza para los ciudadanos de Israel".