Italia aboga ante Arabia Saudí por garantizar la navegación comercial en Ormuz

En concreto, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Italia, ambos han hablado de la situación en el golfo Pérsico tras la guerra en Irán por al ataque estadounidense-israelí.

Tajani en primer lugar le trasladó a Al Saud el compromiso de Italia en favor de una desescalada y de la diplomacia en busca de una solución pacífica a la crisis.

Pero también ha considerado "esencial" garantizar la libertad de navegación y la seguridad marítima sobre todo en el estrecho de Ormuz, "en un contexto de especulaciones que están provocando el aumento de los precios del gas y del petróleo".

Asimismo el jefe de la diplomacia italiana le expresó a su colega saudí su solidaridad por los "ataques inaceptables" iraníes de los últimos días y le agradeció la asistencia prestada a los ciudadanos italianos presentes en la zona del golfo Pérsico.

Por otro lado, Tajani también mantuvo otra conversación con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, con quien insistió en que "es aún más actual la necesidad" de poner en marcha el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC) para diversificar las conexiones comerciales, digitales y energéticas.

Tras estas dos conversaciones y otra con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los próximos contactos de Tajani serán con el ministro de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el turco, Hakan Fidan.